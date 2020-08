COGLIATE – Pensionata investita in via Battisti a Cogliate: è successo oggi alle 14.30. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno poi affiancata anche dall’auto-infermieristica. La paziente, di 78 anni, è stata infine trasferita all’ospedale di piazza Borella a Saronno, per le cure del caso. Ha riportato alcune lesioni e contusioni ma al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

I militari dell’Arma si sono occupati di tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità, come vuole la prassi quando ci si trovi davanti ad incidenti con feriti. Sono stati anche ascoltati i presenti, per raccogliere maggiori informazioni possibile. La donna era a piedi.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa italiana del comitato di Saronno in servizio sul territorio per una emergenza sanitaria)

25082020