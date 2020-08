Silighini: “Ho informato il mio coordinatore De Marco. Attendo un celere chiarimento con Fagioli”

SARONNO – Continua a tener banco la querelle innestata dal commento di Alberto Paleardi su alcune dichiarazioni del primo cittadino Alessandro Fagioli sul candidato consigliere comunale di Forza Italia Luciano Silighini.

A meno di 24 ore arriva la risposta del regista saronnese a Paleardi: “Onde evitare speculazioni politiche e per tutelare la mia immagine professionale e privata, prendendo visione dell’audio integrale segnalato da Alberto Paleardi e accertato che il termine “matto del villaggio” e relative minacce di “denunce” sono state indirizzate in diretta radiofonica contro me da Alessandro Fagioli sindaco di Saronno”.

Ma Silighini va oltre: “Ho informato il mio coordinatore cittadino Agostino De Marco. Prima di ogni mia valutazione, con la massima fiducia nel coordinatore del mio partito, attendo un celere chiarimento doveroso col primocittadino Alessandro Fagioli”.

