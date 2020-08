Sporcaccioni nel piazzale del cimitero di Rovello ma c’è chi ha visto tutto

ROVELLO PORRO – Sporcaccioni in azione nel piazzale del cimitero di Rovello Porro: sono arrivati con una station wagon, hanno aperto le portiere ed il bagagliaio ed hanno scaricato quello che stavano trasportando, sacchetti con rifiuti di vario genere, abbandonati sotto ad un albero come niente fosse. Per poi immediatamente ripartire. Una scena sconcertante, quella di ieri pomeriggio, alla quale si sono trovati ad assistere alcuni cittadini che hannp avvisato i volontari dell’Ave, l’Associazione verde età che a loro volta hanno informato il Comune. Ora sta compiendo gli approfondimenti del caso la polizia locale, partendo dal numero di targa del mezzo.

Presto qualcuno sarà chiamato dunque a rispondere di questo episodio, mentre l’ente locale si è attivato per le pulizie, rimuovendo quella che è a tutti gli effetti una piccola discarica.

(foto: la grande quantità di rifiuti abbandonati, in pieno giorno, a margine del parcheggio auto nel piazzale antistante il cimitero di Rovello Porro)

25082020