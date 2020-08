CISLAGO – Tamponamento a catena ieri alle 19.25 sull’ex statale Varesina, nel tratto cislaghese che prende il nome di via Cesare Battisti, nella zona al confine con Turate: sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo. I militari dell’Arma si sono occupati di deviare il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza, una persona fra quelle che erano sulle tre auto coinvolte nel sinistro ha avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di un sessantenne che è stato trasporto all’ospedale di Saronno per essere medicato, ha riportato alcune contusioni ma nulla di preoccupante.

Come sempre in simili circostanze, i carabinieri si sono anche occupati di compiere tutti i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: intervento di carabinieri ed ambulanza per una emergenza sanitaria sul territorio)

