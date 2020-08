SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore all’Istruzione Maria Assunta Miglino in merito alla vicenda asili nidi.

Con riferimento all’articolo pubblicato oggi su “Il Saronno” a firma Castoldi, solo per fare chiarezza su come stanno realmente le cose, si comunica quanto segue, riguardo agli stanziamenti dell’Amministrazione per i nidi e le scuole materne private.

Se è vero che alcuni Comuni limitrofi hanno deciso di stanziare una cifra maggiore per ogni singolo bambino, nell’ambito del Fondo 0/6 di Regione Lombardia, è anche vero che negli stessi Comuni le stesse scuole sono sia accreditate che convenzionate con i Comuni stessi. Cosa che a Saronno non è, e non per volontà dell’amministrazione, ma per libera decisione delle stesse scuole che preferiscono stabilire rette libere e non calmierate (concordate quindi con quelle comunali) , nè si impegnano con la stessa Amministrazione ad accogliere bambini con difficoltà.

Inoltre molti Comuni del distretto non hanno asili nido e scuole materne comunali e quindi si appoggiano necessariamente ai privati per erogare il servizio.

Nonostante ciò l’Amministrazione quest’anno ha deciso di accogliere la loro istanza e riconoscere il loro impegno sociale per una quota, pur non essendoci da parte delle stesse scuole nessuna convenzione stipulata.

La cifra può sembrare solo apparentemente irrisoria ma bisogna tener conto che il fondo era destinato alle scuole comunali dell’istituzione Zerbi.

Per il futuro valuteremo ulteriori iniziative in relazione agli sviluppi della situazione di emergenza sanitaria e alla luce dei provvedimenti che emetterà Regione Lombardia.