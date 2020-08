Appello da Turate, Fagioli: “Ci sono già tavoli coi sindaci dedicati all’ospedale”

SARONNO – “Quello dell’ospedale è un tema che ho seguito e su cui più volte sono stato chiamato ad intervenire. Ribadisco quanto detto. I Comuni non hanno competenza in merito alla gestione delle strutture sanitarie che sono di competenza di Regione Lombardia, Ats e Asst. I primi cittadini hanno un tavolo con Ats e quello creato da Emanuele Monti, presidente della commissione sanità, con Saronno, Caronno Pertusella, Uboldo, Cislago, Gerenzano e Origgio e un delegato per i comuni del comasco. Da sindaco ho sempre avuto contatti con l’azienda ospedaliera e con i direttori generali tenendo monitorata la situazione”.

E’ la risposta del sindaco Alessandro Fagioli, in corsa per il secondo mandato, all’appello per un patto per l’ospedale di Saronno arrivato da Turate.

Fagioli conclude però con una chiosa sugli investimenti arrivati al presidio di piazzale Borrella. “Per il nostro ospedale sono stati stanziati complessivamente 23 milioni ad oggi per nuove stumentazione e adeguamenti della struttura. I problemi non è sono legati solo all’ospedale di Saronno ma anche alle carenze di personale una situazione generalizzata di cui si paga il conto anche a Saronno”.