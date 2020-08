ORIGGIO – Incidente al bivio tral l’A8 e la A9 a Origgio, ieri pomeriggio alle 16.30 sull’autostrada: una vettura è uscita di strada e sul posto con la polizia stradale è accorsa una ambulanza della Misericordia Arese. Una automobilista è rimasta ferita: si tratta di una pensionata di 78 anni che è stata trasportata all’ospedale milanese di “Niguarda”. La donna ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

Gli agenti della polstrada si sono occupati di deviare il traffico per fare in modo che i soccorssi avvenissero con la massima sicurezza, ed hanno avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro, come vuole la prassi in simili circostanze. Per quanto riguarda il traffico, si è registrato qualche rallentamento, soprattutto dovuto ai curiosi che rallentavano per capire cosa stesse succedendo.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso per un incidente avvenuto in autostrada nella zona del Saronnese)

26082020