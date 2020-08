Calcio Eccellenza, girone “tosto” per l’Ardor Lazzate

LAZZATE – Non si può certo dire che manchino le “big” nel girone lombardo d’Eccellenza nel quale è stata inserita anche l’ambiziosa Ardor Lazzate. Che dovrà vedersela con formazioni del calibro di Pavia, Varesina e Vogherese, che puntano al salto di categoria. Insomma, lo spettacolo è davvero assicurato. Ecco tutte le squadre:

Accademia Pavese, Alcione, Ardor Lazzate, Base 96, Calvairate, Castanese, Gavirate, Inveruno Club Milano, Milano City, Pavia, Rhodense, Sestese, Settimo, Varesina, Varzi, Verbano, Vergiatese, Vogherese.



Intanto allo stadio di Cesate “prosegue la preparazione per i nostri ragazzi in vista del nuovo campionato. Ieri un solo allenamento dopo la doppia seduta del giorno prima – riepilogano i dirigenti lazzatesi – Mentre la prima amichevole stagionale è stata fissata per sabato 29 agosto contro il Seregno Fbc”.

(foto: Ardor Lazzate al lavoro allo stadio di via Dante a Cesate, sede della preparazione pre-campionato dell’Ardor Lazzate, iniziata questa settimana in vista della prossima stagione che inizia a settembre)

26082020