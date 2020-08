SARONNO – Crollo delle contravvenzioni: i mesi di stop per il lockdown e comunque legati alla riduzione del traffico per lo smart working direttamente da casa per l’emergenza coronavirus ha portato ad una drastica riduzione delle multe, e dunque anche di questi introti per le casse comunali, solitamente piuttosto consistenti.

Al comando della polizia locale non è ancora il momento dei bilanci, ma spicca quello legato alle sanzioni per la mancata stipula dell’assicurazione sull’auto: nel 2019 ne sono state distribuite ben 280, in buona parte grazie alle rilevazioni compiute con le telecamere poste ai varchi della città, in via Piave, via Roma, in viale Prealpi e via Larga, in via Novara, via Sampietro e via Volonterio, che registrano il passeggio delle auto e consentono, dal numero di targa, di stabilire se un mezzo sia assicurato o meno. Ebbene, quest’anno ne sono state trovati solo 63 senza assicurazione. Non è una sanzione da poco, si tratta da 868 euro (607 nel caso di pagamento entro cinque giorni).

(foto archivio)

26082020