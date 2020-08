SARONNO – Area metropolitana e priorità per Saronno, Luciano Silighini di Forza Italia fa sapere come la pensa.

Ho letto il recente intervento del candidato consigliere Luca Davide su Saronno nell’area metropolitana. Come noto sono stato il primo che ha spinto per portare Saronno nell’allora costituenda “Area Metropolitana Milanese” e nell’agosto 2015 ho fondato io il primo “Comitato per Saronno città Metropolitana” dopo che la passata giunta non confermò la decisione del sindaco Luciano Porro. Credo che questo tema sia super partes e se sarò eletto in consiglio comunale ovviamente mi impegnerò in maniera trasversale per far sì che Saronno possa abbracciare la vicina Milano entrando nell’area milanese europea.

Abbiamo tanti progetti per far diventare Saronno il bel “salotto” che merita di essere. La cultura, il marketing territoriale, la posizione strategica di incrocio tra 5 provincie e Malpensa sono i punti forti sui quali mi batterò e ci batteremo. Oltre al “documento di linea programmatica” firmato dal signor Fagioli, candidato sindaco, a nome della coalizione di centrodestra per il governo cittadino 2020/2025 che ho potuto visionare solo negli ultimi giorni, io e Francesca La Gala sottoscriviamo con tutti i cittadini l’impegno a presentare al nuovo consiglio comunale, se eletti, una serie di nostre proposte che riteniamo utili e necessarie per la nostra città e che ci auguriamo siano votate da tutti i partiti. Impegni che sottoscriviamo e tra questi ci impegnano a devolvere a un fondo per i servizi sociali saronnesi qualsiasi compenso ricevuto per la nostra attività amministrativa.

Crediamo nella politica come “volontariato sociale” e come tale ci impegniamo. Saronno deve essere polo universitario,culturale e rientrare nella metropoli milanese, porta d’Europa, porta del mondo.

