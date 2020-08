Referendum, Librandi (IV): “Riduzione parlamentari è volgare bandierina del M5S”

SARONNO – “Rappresentatività e governabilità a rischio con la riforma che prevede la riduzione del numero dei parlamentari in nome di una volgare bandierina del Movimento 5 stelle”. Lo dichiara Gianfranco Librandi di Italia viva, parlamentare di Saronno.

Prosegue l’onorevole Librandi:

Perfino all’interno del gruppo dei grillini ci sono posizioni discordanti perché a un anno dalla sua formulazione in Parlamento che prevedeva una riforma costituzionale da agganciare al taglio degli eletti e nella traduzione giallorossa della proposta l’abbinamento di una nuova legge elettorale nessuna di queste due vie hanno trovato la loro strada a Montecitorio. È così oggi ci troviamo a chiedere ai cittadini un taglio della loro rappresentatività senza poter garantire che questo provvedimento abbia una sua efficacia perché nella sostanza il miglioramento in termini di efficienza è tutto da dimostrare e quanto al risparmio parliamo di cifre non importanti”.

(foto archivio: il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, esponente di Italia viva)

