SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Saronno servizi, relativo all’estensione della durata del centro estivo.

“Viste le tante adesioni e la volontà di fornire un servizio prezioso alle famiglie saronnesi in attesa della ripartenza delle scuole Saronno Servizi ha deciso di prorogare fino all’11 settembre la durata del centro estivo.

Del resto il servizio è stato promosso a pieni voti, da bimbi e genitori, grazie ad un organizzazione che è riuscita a gestire diverse location garantendo il distanziamento senza ostacolare il divertimento per i partecipanti che hanno trascorso le giornate tra piscina, Paladozio, Palaexbo ed escursioni nei parchi cittadini.

L’attenzione alla sicurezza che non è mai venuta meno e proseguirà anche in questi ultimi giorni di giochi e divertimento. La gestione in piena sicurezza del centro estivo è stata confermata anche dal sopralluogo Nas di luglio che non ha riscontrato problemi.

Per informazioni è possibile visitare il sito internet di Saronno Servizi dilettantistica o la pagina Facebook.”

(foto d’archivio)

26082020