CARONNO PERTUSELLA – Nell’amichevole di oggi pomeriggio allo stadio del softball di Bariola, vittoria della Nazionale ceca under 15 contro le pari età dell’Italia, 2-1 al termine di una bella partita. Rientra fra i test-match del Summer challenge che si sta tenendo sui campi della zona, impegnate le due nazionali e le squadre di club locali.

Riguardo all’Italia U15, è una formazione composta, sono loro le convocate, da 7 giocatrici del Bollate, altre di Collecchio, Pianoro, Parma, Roma ed Avigliana ed agli ordini del manager Giulio Brusa c’è anche la caronnese, della Rheavendors, Matilde Del Col Balletto, nella Rhea ricevitore e terza base, in Italia solitamente nel ruolo di terza base. Per loro, dunque, ieri pomeriggio il test con la forte Repubblica ceca, una delle principali competitor a livello europeo: 2-0 per le ceche alla prima ripresa, con l’Italia ad accorciare al secondo inning. Poi diverse battute valida ma nessun punto ulteriore, 2-1 il finale.

Da rilevare anche l’impresa di ieri sera della selezione mista Caronno & friends che ha battuto proprio la Cechia U15 ben 11-1; ma a giustificazione delle ospiti la stanchezza per una intensissima giornata di allenamenti e partite, ed il fatto che le caronnesi schierassero anche qualche atleta più grandicella.

(foto: un momento della partita fra la Nazionale under 15 dell’Italia e quella della Repubblica ceca)

26082020