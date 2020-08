CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Iniziato lunedì va avanti sino a giovedì il Summer challenge, evento creato dalle federazione europee e italiana per fare giocare le giovani in questo stagione che per l’emergenza coronavirus è priva di eventi internazionali.

Ecco dunque questa lunga serie di gare, tutte amichevoli, fra le Nazionali under 15 e under 18 di Italia e Repubblica ceca, oltre che Saronno, Caronno Pertusella, Legnano e Bollate, e proprio su questi quattro diamanti si stanno tenendo le partite. Oggi l’appuntamento principale è quello di Caronno, a Bariola dove, alle 14.30 va in scena Italia-Repubblica ceca under 15 mentre domani alle 10.30 sempre a Caronno c’è Italia-Repubblica ceca under 18. Non c’è una classifica, come detto sono tutte partite amichevoli, ben 43. Che si disputano tutti a porte chiuse, per via delle norme contro il covid che non consentono l’accesso del pubblico.

(foto: un momento dell’incontro fra la Nazionale ceca under 15 ed una selezione Caronno-Bollate, che si è giocato lo scorso lunedì sera al “Nespoli” di via Rossini a Caronno Pertusella)

26082020