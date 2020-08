BOLLATE – In gara 2 del recupero della prima giornata del campionato di softball serie A1 questa sera sul diamante di Ospiate il successo delle padrone di casa del Mkf Bollate, come era accaduto già la sera prima per gara 1. Questa volta è finita 6-1, una vittoria bollatese firmata da Chiodaroli con una valida da quattro punti alla sesta ripresa (e due ulteriori punti allo stesso inning), dopo il momentaneo vantaggio ospite al primo inning grazie all’azione innescata dalla italo-amerciana Melany Sheldon. Un doppio incontro, questo derby della Varesina, del tutto ininfluente per la classifica: l’Mkf Bollate è e resta seconda, la Rheavendors Caronno del presidente Alfonso Turconi rimane terza; ed entrambe tra due settimane disputeranno i playoff. Nel prossimo weekend, turno di riposo per la Rheavendors Caronno.

Recupero 1′ giornata di andata: Mkf Bollate-Rheavendors Caronno 5-0, 6-1. Classifica: Inox Team Saronno 833; Mkf Bollate 785; Rheavendors Caronno Pertusella 500; Bussolengo e Thunders Castellana Castelfranco Veneto 167.

(foto: alcune fasi dell’incontro)

26082020