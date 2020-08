SARONNO – “Finita la pausa estiva la nostra squadra di serie C si sta preparando al secondo scontro di calendario con Senago!” I dirigenti e giocatori del Bc Saronno sono al lavoro per farsi trovare pronti all’appuntamento, il primo dopo la pausa estiva.

La prima partita contro Senago Milano United, quella di andata, aveva visto una vittoria netta per la formazione di Andrea Franci ma, come il baseball insegna, ogni partita é a sé e fino alla fine dell’ultimo inning tutto puó succedere. La partita si giocherá a Senago nel centro sportivo di via per Cesate. “Concentrazione ragazzi Non possiamo sbagliare!” dicono i responsabili saronnesi; obiettivo quello di proseguire l’inseguimento alla capolista Legnano, l’unica sinora in grado di battere i saronnesi.

Il calendario – Si gioca domenica 30 agosto per la prima giornata di ritorno, dalle 15: Senago Milano United-Bc Saronno e Malnate Vikings-Legnano.

(foto: un momento di una precedente partita del Baseball Club Saronno)

