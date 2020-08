SARONNO – Tutto pronto per l’amichevole di oggi allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, prima uscita stagione del Fbc Saronno (Prima categoria) che incontra, in un derby, la squadra del Varese appena tornata in serie D. Inizio alle 19 e diretta play by play su ilSaronno.



E’ una amichevole “ufficiale”, con arbitro federale: vale la regola di tutti gli eventi sportivi in Lombardia, ovvero il divieto di ingresso per il pubblico nell’ambito delle norme contro la diffusione del coronavirus. Ci saranno, fuori, gli ultras saronnesi del Fronte ribelle decisi comunque a sostenere la squadra, seppur dalla distanza. Dopo i primi giorni di preparazione, per entrambi i team una occasione per iniziare a prendere confidenza con il campo; fra i biancocelesti dovrebbe debuttare l’albanese Gjonaj, fra i più attesi acquisti del mercato di rafforzamento estivo. Per il Saronno è la prima partita dopo lo stop questo inverno per l’emergenza coronavirus.

(foto: dopo lo stop dello scorso campionato, oggi il Saronno torna ufficialmente in campo)

27082020