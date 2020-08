MILANO – Anche oggi non si registra alcun decesso e aumentano i guariti e i dimessi (+30). A fronte di 17.964 tamponi effettuati sono 286 i nuovi positivi riscontrati. La percentuale dei positivi riscontrati rispetto ai tamponi effettuati è dell’1,6%.

“Calano di 3 unità i pazienti in terapia intensiva (14 rispetto ai 17 di ieri). L’aumento di 15 persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali – spiega l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – non riguarda casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive. Si tratta di pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato direttamente ad ogni ricovero. Per il quarto giorno consecutivo registriamo Zero decessi. Dei 289 casi positivi di oggi, il 60% è riferito a rientri in Lombardia dall’estero”. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 17.964, totale complessivo: 1.535.682

– i nuovi casi positivi: 286 (di cui 39 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.018 (+30), di cui 1.284 dimessi e 74.734 guariti

– in terapia intensiva: 14 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 173 (+15)

– i decessi, totale complessivo: 16.857 (=).

