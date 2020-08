LIMBIATE / CESANO MADERNO – Ancora una giornata nel segno della stabilità, quella odierna, per Cesano Maderno e Limbiate, con +0 nuovi casi di covid. E’ un dato che si ripropone ormai da diversi giorni e sicuramente buono, considerato che si tratta delle due principali, dunque più popolose località della zona delle Groane.

Dall’inizio della pandemia a Limbiate sono stati registrati in tutto 204 casi positivi, mentre a Cesano Maderno (dove ci sono alcune case di riposo) sono stati sinora 231.

(foto archivio: una immagine della zona centrale di Limbiate. In città sinora sono stati registrati 204 casi positivi al covid)

