SARONNO – Il capannone pericolante non c’è più ma il fascino dell’area dismessa e del suo passato storico è rimasto inalterato. Il saronnese Luigi Palma ha catturato con le sue foto, condivise con ilSaronno, il fascino del cantiere che si è appena concluso all’ex Cantoni.

In molti vedendo le macchine movimento terra al lavoro si sono chiesti se fosse iniziata la demolizione degli storici capannoni ma in realtà, benchè un capannone sia stato effettivamente raso al suolo, l’intervento non era legato alla riqualificazione dell’area ma semplicemente alla sua messa in sicurezza. L’intervento si è reso necessario dopo che nel mese di maggio si era verificato il crollo di alcuni calcinacci dallo stabile dismesso con i pezzi che erano finiti nel cortile di un vicino condominio. L’allarme era scattato in un pomeriggio assolato quando i vigili del fuoco del distaccamento di via Stra Madonna avevano risposto alle chiamate di alcuni residenti. I pompieri avevano effettuato un sopralluogo per verificare la situazione della struttura all’interno dell’ex Cantoni da cui si erano staccati i calcinacci ma anche i rischi per il vicino complesso residenziale. Così prima erano arrivati i nastri bianchi e rossi e a luglio le macchine movimento terra. Il capannone è stato letteralmente spazzato via in modo da scongiurare crolli e pericoli per il vicino plesso residenziale. Per l’avvio dei lavori di riqualificazione invece sarà necessario attendere la fine delle opere di bonifica delle acque in corso ormai da oltre un anno.

(foto: si ringrazia Luigi Palma)