SARONNO – Ci sarà il gotha della Lega lunedì 31 Agosto alle 17.30 in villa Gianetti. Oltre a Matteo Salvini hanno confermato la propria presenza: Giancarlo Giorgetti, Paolo Grimoldi, Stefano Candiani, Matteo Bianchi, Dario Galli, Leonardo Tarantino, Isabella Tovaglieri, Attivio Fontana, Francesca Brianza, Marco Colombo, Emanuele Monti e Marco Bussetti.

Insomma è confermato l’arrivo dello stato maggiore della Lega per sostenere la candidatura di Alessandro Fagioli a sindaco di Saronno e della nostra lista elettorale a suo sostegno. Sarà inoltre presente il presidente della Provincia di Varese e sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli. “E’ una testimonianza – spiegano in una nota dal Carroccio – di quanto Alessandro Fagioli sia stimato ad ogni livello.

Un sindaco capace, che ha avuto la forza e la concretezza di cambiare davvero la musica in città, a partire dalla sicurezza fino alla riqualifica di tante aree saronnesi, e che ha trovato subito il sostegno del nostro Capitano, il quale non ha esitato a rispondere positivamente al nostro invito a partecipare all’evento”.

“Sarà – conclude la sezione cittadina – anche l’occasione per ribadire la vicinanza e il sostegno al nostro segretario Matteo Salvini, vittima della nota persecuzione politica che lo vedrà processato per l’esercizio delle sue funzioni di ministro degli interni.

L’evento sarà gestito in conformità con le norme anti covid, grazie all’impiego di un servizio d’ordine interno che aiuterà i partecipanti a disporsi secondo le regole del distanziamento sociale.Invitiamo i saronnesi a partecipare numerosi per sostegno a Matteo Salvini e al nostro sindaco Alessandro Fagioli”