SARONNO – Il sopralluogo di ieri al mercato cittadino del mercoledì mattina, fra piazza dei Mercanti e dintorni, ha consentito ad Adriano Bevelacqua, attivista dell’Acue, Associazione consumatori utenti europei, di mettere a fuoco diverse problematiche, che sono state riportare alla polizia locale.

“Ho trovato una bancarella super-affollata a dispetto delle norme sul distanziamento – riepiloga – Ho visto molti ambulanti che non indossavano correttamente la mascherina, ed ho notato la presenza di mendicanti che si avvicinavano alle persone. Le norme anti-covid sono molto chiare, e quindi mi sono rivolto alla vigilanza urbana per segnalare tutte queste problematiche”. Ce ne sono, dice l’attvista di Acue, anche sotto il profilo della sicurezza ed igienico, “mi sono imbattuto in cassette della frutta e della verdura lasciate “semplicemente” appoggiate a terra. Ed ho visto un furgone di un ambulante, che aveva finito prima degli altri, fare lo slalom fra i passanti per andarsene. Pericoloso!”

(foto: alcune immagini dal mercato di ieri mattina a Saronno)

27082020