CARONNO PERTUSELLA – Due inning ma intensissimi, quelli che hanno avuto per protagoniste, questa mattina, le Nazionali d’Italia e Repubblica ceca under 18, che si sono affrontare allo stadio del softball di Bariola in amichevole nell’ambito dell’evento giovanile che si è sviluppato da lunedì ad oggi sui campi della zona, il “Summer challenge” di softball.

10.30, gran caldo e tanta stanchezza per i molti incontri precedenti, per le due squadre chiamate a questo scontro, che probabilmente rappresentava il match-clou della manifestazione: inizio strabordante delle ceche, con ben 12 punti siglati al primo inning, durato qualcosa come 42 minuti. Nel secondo la parziale rimonta italiana, 6 punti, e così si è concluso 12-6 per le ospiti, visto che si giocava con limite di tempo di un’ora e mezza ed alla fine della seconda ripresa era già mezzogiorno. E quindi agli arbitri non è rimasto altro che decretare il rompete le righe.

(foto: un momento della partita giocata a Bariola)

27082020