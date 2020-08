Vespa, da Solaro a Capo Nord: missione compiuta

NORDKAPP (NORVEGIA) – Missione compiuta per i tre vespisti partiti da Solaro lo scorso 8 agosto: sono arrivati il 19 agosto a Capo Nord.

Mauro Calcinotto, Carlo Pizzi (di Solaro) e Tullio Ponti (di Caronno Pertusella) ce l’hanno fatta: da Solaro hanno raggiunto Capo Nord. I tre hanno percorso i quasi 5000 chilometri a bordo delle “leggendarie” vespa modello PX (con precisione un P200E, un P150X e un PX200).

Perfettamente equipaggiati, avevano avuto occasione di mostrare attrezzi e necessario per la sopravvivenza anche al sindaco di Solaro, Nilde Moretti, che aveva consegnato loro il gagliardetto cittadino da portare come dono di amicizia ad un comune norvegese.

Dopo i primi giorni trascorsi non proprio “in coppia” vespista-vespa, si sono riuniti a Trondheim con le proprie famiglie. Scoop de ilSaronno: sembra che le mogli non siano state gelose delle vespe, ma che, anzi, anche Carolina, figlia di Carlo, abbia percorso un po’ di strada insieme al papà Carlo a bordo della loro vespa PX.

Arrivati nel pomeriggio, è alle ore 20 che si sono recati al mappamondo che rappresenta una delle mete da sogno per ogni appassionato di due ruote.

Alla partenza i tre non avevano parlato di impresa, ma sicuramente di un’avventura di amicizia, di famiglia, di umanità… e motociclistica perchè un viaggio così lungo rappresenta una sfida per le italianissime due tempi nate in altra epoca e per un trasporto prevalentemente cittadino. Una delle icone dell’Italia nel mondo, la vespa, è stata chiamata a fare un viaggio più lungo e duro: ha risposto di essere prontissima.

Sono stati direttamente i tre appassionati a curare appieno la meccanica e la ciclistica… sembrerebbero aver fatto un ottimo lavoro!

