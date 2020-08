Amichevole Saronno-Varese, l’allenatore dei biancocelesti: “A viso aperto contro rivali di categoria superiore”

SARONNO – Malgrado la sconfitta nella prima amichevole stagionale, 1-5 contro il Varese (serie D), l’allenatore del Fbc Saronno (Prima categoria) Gianpaolo Chiodini è comunque soddisfatto di quel che ha visto: “L’aspetto positivo è che abbiamo provato a fare quel che stiamo imparando in allenamento anche contro una squadra di categorie superiori – fa notare il tecnico – D’altra parte, queste partite servono proprio a questo scopo, anche a prezzo di commettere qualche errore”.

Va avanti Chiodini, che pensa già alla prossima amichevole, nel pomeriggio di domenica prossima contro la Vogherese che milita in Eccellenza: “Non ci saranno grandi stavolgimenti, bisogna andare avanti su questa strada”. Un pensiero anche ai tifosi, che hanno seguito la partita al di là della recinzione dello stadio di via Biffi, visto che non si poteva entrare per le norme anti-covid, “il calcio senza tifosi è davvero troppo strano, speriamo di potere presto tornare alla normalità” conclude il trainer.

