Amichevole Saronno-Varese: mister Sassarini esamina la prova dei biancorossi

SARONNO – David Sassarini traccia un bilancio positivo della prima amichevole stagionale del “suo” Varese, giovedì sera al “Colombo Gianetti” contro i padroni di casa del Fbc Saronno (1-5): “Molto presto per trarre giudizi, mi piace l’impegno e la voglia di applicare sul campo quelle che si prova in allenamento – dice il mister – Stiamo seguendo un preciso modello di gioco, come mi piace fare nella parte iniziale dell’anno. Mi piace fare così nella prima fase della preparazione, sembra che la nostra squadra si alleni così da mesi”. Prosegue Sassarini: “La rosa non è completa, ci mancano ancora sei o sette elementi tra cui due elementi. Ci sono diversi ragazzi in prova ed ora dobbiamo capire chi può giocare in serie D”.,

Sulle gare a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, “i tifosi sono l’essenza del calcio, speriamo che presto tutto torni alla normalità. A Varese il pubblico conta, più che in altre piazze!”

28082020