CARONNO PERTUSELLA – Qualcosa si muove, anzi una nuova apertura è già annunciata dove c’era Donn’Angelin, una delle pizzerie più amate, affollate e frequentate di tutto il Saronnese. Sta per arrivare Donna Pè, come si legge dai cartelloni che hanno coperto le vetrine del locale posto in corso della Vittoria a Caronno Pertusella, a pochi metri dal confine con Saronno, Quando c’era Donn’Angelin, sino all’anno scorso, spesso c’era anche la coda: ottime pizze e ottima cucina, abbinata a prezzi davvero bassissimi avevano decretato il grande successo del locale, poi chiuso per via delle difficoltà finanziarie del gruppo del quale faceva parte, che aveva interrotto l’attività.

In quegli spazi di stanno dunque per riaccendere le luci: arriva Donna Pè, “pizzeria e trattoria contemporanea”, che peraltro sta assumendo il personale, come da indirizzo email fornito sui cartelloni posti sulle vetrine, che presto sveleranno il nuovo look del locale.

(foto: preparativi in corso da Donna Pè in vista dell’apertura)

27082020