CISLAGO – Non sono state ancora chiarite le motivazioni che hanno portato un 25enne nigeriano ad aggredire i carabinieri che cercavano di farlo alzare dall’asfalto della Varesina dove si era sdraiato.

E’ quanto accaduto questa notte intorno delle 3,30 quando alcuni automobilisti hanno notato la presenza sulla strada di un uomo sdraiato. Temendo che fosse stato vittima di un incidente hanno chiamato i soccorsi ma quando la patutglia dei carabinieri è arrivata sul posto si è presto accorta che lo straniero non aveva ferite o lesioni. Così l’hanno invitato ad alzarsi e a spostarsi sul ciglio della strada. L’uomo ha iniziato a dare in escandescenza tanto che i militari del capitano Pietro Laghezza hanno chiesto i rinforzi. Sono stati necessari diversi militari per immobilizzare il 25enne. Anzi tre carabinieri hanno riportato contusioni provocate da calci e pugni dell’uomo che è stato arrestato con l’accusa di resistenza, lesioni e danneggiamento. Per questi reati è comparso stamattina al tribunale di Busto Arsizio per la direttissima