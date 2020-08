CARONNO PERTUSELLA – Dopo tanto tempo senza nuovi casi covid, oggi è stato scoperto un nuovo contagio a Caronno Pertusella. Si è infatti registrato un +1 che porta il numero totale delle persone contagiate da coronavirus in città a 108. Caronno Pertusella, nel Varesotto, era stata la prima ad evidenziare la presenza di un focolaio, ma poi si è assistito ad un lungo stop, senza nuovo contagi. Quello odierno è frutto di un ritorno dalle vacanze (una buona percentuale dei nuovi casi scoperti in questi giorni in Lombardia fa appunto riferimento a persone rientrate dalle ferie)? Le rilevazioni delle autorità sanitarie e regionali nei prossimi giorni aiuteranno a capire se, appunto, si tratta di un fatto isolato oppure no.

Sale il dato provinciale dei contagi da coronavirus, una crescita che oggi accomuna Varesotto, Comasco e Brianza anche con numeri che non si vedevano da tempo. Nel Milanese i numeri peggiori, +133 nuovi casi in un giorno dei quali +81 a Milano città.

Aumentano guariti e dimessi in Lombardia (+84). A fronte di 19.721 tamponi effettuati sono 316 i nuovi positivi riscontrati. La percentuale di positivi riscontrati rispetto ai tamponi effettuati è dell’1,6 per cento. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

Fra i principali centri della provincia di Varese soltanto Saronno e Tradate oggi fanno registrare +0 per quanto riguarda i nuovi contagi da covid. In salita il dato di Varese, Busto Arsizio e Gallarate.

