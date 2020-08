SARONNO / GROANE / TRADATE – L’annunciato maltempo sta arrivando. Ecco il dispaccio di Regione Lombardia emesso poco fa.

Una profonda ed estesa depressione centrata in queste ore sulle Isole Britanniche ha iniziato ad interessare anche il Nord Italia. Fino alla giornata di domenica 30 agosto un flusso umido in quota, instabile e via via più forte da sudovest sulla Lombardia favorirà, a più riprese, precipitazioni anche sottoforma di rovescio e temporale con accumuli che risulteranno maggiori su Alpi e Prealpi (possibili massimi superiori a 200 mm), via via inferiori sulle zone più meridionali della regione. Per oggi, venerdì 28 agosto, tempo instabile con rovesci e temporali di forte intensità su Alpi, Prealpi e alta Pianura mentre sui settori più meridionali la probabilità dello sviluppo di temporali risulta più bassa.

Sabato 29 agosto, tempo instabile con rovesci e temporali, anche di forte intensità, che a più riprese durante la giornata interesseranno Alpi e Prealpi mentre sulla Pianura la probabilità, seppur presente, sarà inferiore. Gli accumuli risulteranno disomogenei a causa del carattere prevalentemente convettivo delle precipitazioni e su tutti i settori interessati dai temporali potranno risultare fino a forti o molto forti (anche ben superiori a 100 mm), tuttavia le zone con probabilità maggiore di accumuli più diffusi ed abbondanti risultano essere quelle di nordovest e la fascia prealpina. Si evidenzia, dato il tipo di flusso, la possibilità di rovesci o temporali rigeneranti e stazionari per diverse ore in particolar modo sui settori di nord ovest (Valchiavenna e zona al confine con il Ticino). Lo zero termico si attesta attorno a 3600/3800 metri.

Domenica 30 agosto transito del fronte freddo della perturbazione sulla regione: ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, sparse sulla Pianura. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Calo termico in quota con zero termico attorno a 2800/3000 metri in serata.

