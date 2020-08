Online il programma di Airoldi realizzato “con l’ambizione di costruire una Saronno migliore”

SARONNO – E’ online il programma elettorale di Augusto Airoldi realizzato con “l’ambizione di costruire una Saronno migliore.

Migliore perché attrattiva, sotenibile, amica, dinamica, sconfinata e attrezzata”.

Ecco come il candidato sindaco ostenuto da [email protected], Pd e dalla civica Airoldi sindaco spiega il proprio programma (DISPONIBILE QUI).

Il nostro è un programma diverso da tutti gli altri perché vuole rispondere alla domanda: quale città vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti e quale comunità vogliamo preparare per loro?

Possiamo insieme costruire una Saronno più bella, più ospitale, più sicura e innovativa. Vinciamo questa scommessa non solo lavorando onestamente, con concretezza e competenza, ma stando vicini alle persone, coinvolgendo nel rinnovamento le molte risorse vitali della città.

Vogliamo rendere Saronno pronta a raccogliere le sfide della sostenibilità ambientale e dell’ampliamento dei servizi in favore di ogni cittadino per migliorare la qualità di vita di tutti ed in particolare di quelli che hanno maggior bisogno; vogliamo aprire Saronno al mondo e allontanarla da ogni forma di discriminazione; vogliamo attrezzare Saronno per rispondere alle nuove sfide e ai nuovi bisogni che la pandemia da Sars-Cov-2, purtroppo, ci lascerà a lungo in eredità.

Ancora. Il nostro programma è diverso da tutti gli altri sia per la qualità della partecipazione, che ha visto impegnati molte decine di saronnesi, appassionati e competenti, sia per il metodo, che ha trovato nella costruzione dei tavoli tematici e nel confronto con i cittadini di tutti i quartieri occasioni di ascolto e di raccolta delle molte proposte che lo hanno arricchito. Continueremo a lavorare così, per rendere la partecipazione e il confronto due momenti fondamentali del nostro modo di amministrare la città.

Ha detto J. F. Kennedy: «Non chiederti cosa può fare il tuo Paese per te: chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese». Sono convinto che proporsi oggi per governare Saronno senza tornare, in chiave locale, a questa massima, significhi ingannare i cittadini.

Crediamo che questa sia la strada per avviare una convivenza più giusta, più sostenibile, più duratura.

Crediamo che su questa strada Saronno possa trovare il suo futuro di città attrattiva, prospera, sicura e dunque migliore, per noi, i nostri figli e i nostri nipoti.

È su questa strada che chiediamo fiducia alle nostre concittadine e ai nostri concittadini.