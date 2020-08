SARONNO – I più attenti li hanno notati già nella giornata di martedì ma mercoledì e giovedì sono diventati la notizia del giorno. Gli operai che negli ultimi giorni hanno installato altoparlanti in tutto il centro cittadino non sono certo passato inosservati. Del resto la piattaforma si è fermata nei principali angoli di Saronno da piazza Libertà a via Padre Monti, da piazzetta Portici ed è decisamente difficile nascondere gli altoparlati che ora fanno capolino agli angoli delle piazze e delle vie ritagliandosi uno spazi i lampioni ed insegne.

Ieri pomeriggio poi sono arrivati anche i primi test che ovviamente non sono passati inosservati. Progetto, iniziativa ed organizzatori saranno svelati nelle prossime ore (anche se qualcuno si è già lasciato scappare molti indizi) ma in attesa delle spiegazioni del caso non sono mancate letture fantasiose come quella che l’iniziativa sia legata agli eventi di campagna elettorale in piazza.

(foto gli operai al lavoro per gli altoparlanti)