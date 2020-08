SOLARO – Elisoccorso e pompieri mobilitati stamattina per l’infortunio di cui è stato vittima un solarese in corso Europa. Poco prima delle 10 la chiamata per la caduta di un 80enne che stava raccogliendo dei fichi nel proprio giardino.

Immediata la mobilitazione con l’arrivo dei vigili del fuoco, di una pattuglia della polizia locale e anche dell’elisoccorso che è atterrato dall’altra parte della provinciale Monza-Saronno.

Primi sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Misinto che hanno prestato le prime cure all’uomo presto raggiunti dal personale sanitario dell’elisoccorso. L’anziano è stato quindi caricato in ambulanza per essere trasferito all’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Grande mobilitazione nel quartiere dove l’arrivo dei pompieri del distaccamento di Saronno, dell’elisoccorso e dell’ambulanza ha creato molta agitazione con diverse persone che hanno assistito alle operazione di soccorso.

(foto di copertina: alcuni momenti dei soccorsi con i mezzi intervenuti in corso Europa e la polizia locale)