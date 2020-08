GERENZANO – Sabato 12 settembre parco degli Aironi di Gerenzano sarà animato dalla compagnia teatrale “Le Nuove Proposte” di Cirimido con il percorso teatrale “il Parcoscenico”, organizzato in una collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e Ardea Onlus.

Si tratta di un viaggio alla scoperta del Bosco, del parco e a contatto con la natura, traendo ispirazione da letteratura, teatro, mitologia e favole.

Per quaranta minuti, Pan, un simpatico narratore, condurrà il pubblico in mezzo alla natura, mostrandone tutte le sorprese.

Dalle 16.20 alle 22.30, gruppi di 15 compagni di viaggio partiranno per l’avventura ogni 15 minuti circa sempre nel rispetto delle norme anti-contagio vigenti per l’emergenza Coronavirus.

Per la partecipazione allo spettacolo è gratuita, ma è necessario prenotare dal primo settembre per via telefonica al numero 335 710 5691 o scrivere all’indirizzo mail [email protected]

“Le Nuove Proposte” è una compagnia teatrale che conta la partecipazione di più di cento persone, con diversi ruoli tra staff, attori e tecnici. Nuovi elementi continuano a popolare l’organico, garantendo, dagli anni ’80, un continuo cambio culturale e generazionale.

(foto d’archivio)

28082020