SARONNO – Dopo giorni di ipotesi arriva la motivazione ufficiale: gli altoparlanti posizionati negli ultimi giorni in centro sono parte del progetto, finanziato dal Distretto urbano del commercio con il sostegno di uno sponsor, per la filodiffusione in centro.

I più attenti li hanno notati già nella giornata di martedì ma mercoledì e giovedì sono diventati la notizia del giorno. Gli operai che negli ultimi giorni hanno installato altoparlanti in tutto il centro cittadino non sono certo passato inosservati. Del resto la piattaforma si è fermata nei principali angoli di Saronno da piazza Libertà a via Padre Monti, da piazzetta Portici ed è decisamente difficile nascondere gli altoparlati che ora fanno capolino agli angoli delle piazze e delle vie ritagliandosi uno spazi i lampioni ed insegne.

Giovedì pomeriggio poi sono arrivati anche i primi test che hanno dato esito positivo tanta la lasciare soddisfatto Luca Galanti presidente del Duc che ha seguito l’iniziativa. Ora mancano gli ultimi adempimenti burocratici e poi la musica animerà, in orari prefissati con la massima attenzione per i residenti, le vie del centro storico. L’iniziativa, che sarà presto presentata dal Duc, dovrebbe protrarsi fino a fine anno.

