CARONNO PERTUSELLA – Tempo uggioso al Comunale dove la Caronnese di mister Gatti ospita a porte chiuse la Vergiatese allenata da Tomasoni. Nei primi minuti di gioco le squadre si studiano sul sempre ottimo terreno di gioco in sintetico: i padroni di casa costruiscono azioni nella metacampo avversaria dove Santonocito si evidenzia dalla lunga distanza con qualche tiro lungo.

Al 13’ Corno su punizione si rende pericoloso in area: su calcio d’angolo sempre del capitano rossoblù tocca a M Zoughi sfiorare il palo. Al 19’ Santonocito palla al piede scarta l’avversario, entra in area e va al tiro parato a terra dal numero uno avversario Russo. Al 27’ Putzolu crossa dal limite a centro area dove Santonocito non aggancia a dovere da posizione centrale a pochi metri dalla linea di porta. Alla mezz’ora c’è una buona azione della Vergiatese dal limite tra Cattaneo, Rossoni e Vitulli che al tiro viene respinto prontamente dal numero uno rossoblù Marietta. Inizia il secondo tempo. Al 3’ con una punizione esemplare Santonocito insacca il vantaggio: 1-0.

Al 5’ c’è un buon calcio d’angolo di Corno che attraversa a mezza altezza l’area piccola avversaria dove nessuno ne approfitta. Al 9’ Corno scalda i guantoni di Russo dalla corta distanza. Al 20’ Battistello dalla tre quarti calcia sopra la traversa. Nell’ultima frazione di gioco entrambe le squadre rivedono le formazioni per valutare la condizione fisica delle rose a disposizione. Sul finale, al 40’, Lo Russo su rigore, recupera lo svantaggio subito ad inizio ripresa: 1-1. La partita si chiude quindi in pareggio con una Caronnese che continua la sua lunga preparazione in attesa dell’inizio del campionato.

Prossimo appuntamento domenica 6 settembre al Comunale di Caronno Pertusella dove si disputerà l’amichevole Caronnese – Castanese.

Fabrizio Volontè

Caronnese – Vergiatese 1-1

CARONNESE: Marietta, Arcidiacono, Curci, Gargiulo, Galletti, M Zoughi, Putzolu, Calì, Rocco,

Corno, Santonocito. Entrati nel corso della partita: Angelina, Battistello, Musico, Azzini, Conte,

Vernocchi, Torin, Callipo, Bosisio, Travaglini

VERGIATESE: Russo, Cattaneo, Ghirardi, Parini, Rovrena, De Angelis, Padergnana, Zarini,

Rossoni, Becerri, Vitulli. Entrati nel corso della partita: Palazzi, Crespo, Lanzo, Lo Russo,

Vigamonti, Morello, Menga, Hazah, Caccia, Franzese, Omaini