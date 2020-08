Countdown elettorale: -22 al voto. Dal programma di Airoldi al gazebo per Gilli senza dimenticare l’estrazione a Radiorizzonti

SARONNO – La giornata di ieri si è aperta con la condivisione online da parte del candidato sindaco Augusto Airoldi del programma.

Evento della giornata l’estrazione dell’ordine delle interviste dei candidati per Radiorizzonti.

Si è concesso una stoccata, a Francesco Banfi, anche il candidato sindaco Alessandro Fagioli in merito alle missive del consigliere comunale sui lavori in corso nel torrente Lura.

In serata l’annuncio del debutto in piazza, con un gazebo, della coalizione Pierluigi Gilli con le liste Con Saronno, Italia Viva, Più Europa, Azione! che diventerà l’occasione per parlare dell’ospedale

Intervento anche l’assessore Gianangelo Tosi che ha condiviso la risposta data ai consiglieri comunali Francesco Banfi e Alfonso Indelicato in merito agli aiuti alimentari ai saronnesi durante il covid.

Satira

oggi sulle bimbediFagio il meme con Totti e uno sui nuovi altoparlanti. Sulla nuova pagina i bimbidiPiergi tocca a Francesco Banfi con la vicenda torrente Lura e ad Angelo Tettamanzi

La corsa elettorale, che vedrà il primo turno il 20 e 21 settembre e il ballottaggio il 4 ottobre, a Saronno vede scendere in campo il sindaco uscente Alessandro Fagioli (sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Saronno al centro) l’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi (sostenuto da Pd, Airoldi sindaco e [email protected]), l’ex sindaco Pierluigi Gilli (sostenuto da Italia Viva, Azione!, Più Europa e dalla civica Con Saronno), l’unica donna Novella Ciceroni (sostenuta da Obiettivo Saronno) e Luca Longinotti (sostenuto da Movimento 5 stelle).