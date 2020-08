Elezioni, Silighini-La Gala (Forza Italia): è pronto il sito

SARONNO – È online il sito dei candidati Luciano Silighini e Francesca La Gala di Forza Italia all’indirizzo www.silighini.it.

“Credo che per chiedere ai cittadini di rappresentarli nelle istituzioni bisogna far sapere chi siamo e cosa vogliamo fare – dichiara il regista, candidato al consiglio comunale – Nel nostro sito ci sono curiosità su me e Francesca,il nostro percorso lavorativo e di studio, la nostra famiglia, il rapporto con le associazioni e sopratutto gli impegni e i nostri suggerimenti per i quali ci impegnano a discutere nel nostro partito e, se eletti, nel consiglio comunale”.

Silighini aveva dichiarato settimane fa che il suo “candidato sindaco” sarebbe stato il “programma elettorale” e alcune sue recenti posizioni su temi da lui definiti super partes come l’area metropolitana hanno fatto chiedere ad altre liste come questo sia compatibile con le posizioni della Lega. Risponde Silighini: “Cinque anni fa non ci fu l’accordo tra la mia lista civica e l’allora coalizione Lega-Fratelli d’Italia perché non c’era volontà di scrivere un programma condiviso ed io vengo da una tradizione politica liberale per la quale le idee valgono più delle persone e l’accordo saltò.e avevamo infatti da mesi scritto un programma dettagliato e innovatore per Saronno. Ma io ho visto il testo definitivo firmato dal sindaco e dalla coalizione solo a liste depositate” dichiara Silighini. Che prosegue: “Da questo nasce per me l’ovvia necessità di stendere suggerimenti e impegni miei e di Francesca che ci impegneremo a discutere nel partito e se accolti portati in consiglio comunale. Il mio vincolo era sul programma l’ho sempre detto, temi come l’area metropolitana sono super partes e. Silighini da lunedì sarà impegnato nel tour dei quartieri con una propria agenda elettorale: “Parleremo coi cittadini spiegando le idee che abbiamo di Saronno e per Saronno. In questo momento storico per la nostra nazione e anche per il nostro partito, che si appresta a un fisiologico cambio generazionale, è importante guardare a chi ha una visione culturale e politica simile alla nostra come ho già sottolineato io e lo stesso Galparoli (responsabile enti locali). Forza Italia è un partito liberale e crede fortemente nell’Unione europea, nel popolarismo europeo, nei valori liberisti e questo laboratorio politico in questo prossimo futuro può avere Saronno come officina delle idee. Forza Italia non sparirà solo se saprà differenziarsi da chi ha idee diverse e parlare con chi ha valori comuni. Io guardo al futuro, il presente nel momento in cui lo viviamo è già passato”. Conclude Silighini sottolineando con una chiosaopo la pubblicazione dell’audio nel quale il sindaco lo apostrofava come “matto del villaggio” durante una trasmissione radiofonica: “Un chiarimento doveroso e vincolante nel rispetto dei miei elettori. Io l’ho già perdonato, sono cristiano. Non vivere nel rancore e provare pietà per gli altri è doveroso ma i miei elettori necessitano di scuse e un chiarimento. Vengo da una città di mare e il mare mi ha insegnato che non si salpa insieme se il capitano parla con l’equipaggio solo per far lustrare il ponte di comando”.