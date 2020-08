SARONNO – La notizia del forfait del Sondrio nel campionato di serie D aveva dato nuove speranze al Fbc Saronno ed i ai suoi tifosi; l‘ipotesi, per colmare il vuoto, di una serie di ripescaggi a catena aveva fatto pensare ad un passaggio in extremis dei biancocelesti della Prima categoria alla Promozione, considerato che in Lombardia i saronnesi sono al primo posto nella graduatoria stilata, appunto, per gli eventuali ripescaggi. Non è andata così, perchè la Federcalcio ha scelto sì di procedere con i ripescaggi ma non fra le società lombarde bensì fra quelle liguri.

Insomma, in serie D ci è andato il Vado; in Eccellenza si è ritrovato il Molassana ed in Promozione anzichè il Fbc Saronno (lombardo come il Sondrio) c’è andata la Tarros Sarzanese. Il tutto con buona pace del Saronno che forse, a livello di blasone, storicità ed anche impianti aveva credenziali più “consistenti” dei competitor.

Scelte sicuramente ineccepibili a livello meramente formale e “burocratico”, il Vado era in pole position per il ripescaggio in serie D e dunque la decisione è stata quella di fare poi salire nelle categorie inferiori formazioni della stessa regione, ma che non possono non lasciare anche una certa perplessità, considerati i meriti acquisiti sul campo del Saronno, che alla fine resta l’unica “delusa”. Alla fine, sarebbe bastato aggiungere un paio di squadre ad uno dei gironi lombardi di Promozione, per fare tutti contenti.

29082020