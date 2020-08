FLAKSTAD (NORVEGIA) – E’ grazie ad un’idea della giovane ed intraprendente Carolina Pizzi che il gagliardetto del comune di Solaro è finito dalle mani del sindaco Nilde Moretti fino alle isole Lofoten, tra le mani del suo omologo di Flakstad.

Quello del simbolo comunale non è stato un viaggio comodo e moderno, ma un’avventura dal sapore poetico, dal rumore e dall’odore d’altri tempi: quelli lasciati dai motori a due tempi della celeberrima vespa Piaggio PX.

Era venerdì 31 luglio quando Mauro Calcinotto, Carlo Pizzi (di Solaro) e Tullio Ponti (di Caronno Pertusella) andavano a bordo di tre stracariche vespe da una stupita Nilde Moretti. La sindaco li riceveva così in municipio per farsi raccontare la prossima avventura: andare a Capo Nord con la vespa.

In quell’occasione oltre ad un saluto ufficiale, la presentazione dei mezzi e dei loro equipaggiamenti, era avvenuta la consegna del simbolo del comune come segno di amicizia e coesione verso le popolazioni toccate dal viaggio.

I tre erano partiti l’8 agosto da Solaro ed erano stati omaggiati da numerosi vespisti accorsi per salutarli; dopo un viaggio di poco più di due settimane, sono giunti a Capo Nord.

E’ così che il 25 agosto, durante il viaggio di ritorno e la sosta alle isole Lofoten, arrivati a Flakstad il gruppo ha consegnato il gagliardetto solarese al sindaco, Trond Kroken.

Regista e organizzatrice dell’incontro è stata Carolina Pizzi, figlia di Carlo, che attraverso internet ha cercato chi potesse aiutarla nell’impresa di portare il contatto umano e l’amicizia tra le genti dallo schermo di un pc ad uno sguardo di occhi… perchè purtroppo la stretta di mano non è possibile causa coronavirus.

