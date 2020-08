SARONNO – Il maltempo ha tutto sommato “graziato” il Saronnese: certo, qualche acquazzone, ma niente di particolare ed anche qualche raggio di sole nel corso della giornata. Questa la situazione a Saronno e circondario fra questa mattina ed il pomeriggio, ma l’allerte meteo lanciato nelle scorse ore da Regione Lombardia è apparso giustificato, eccome, considerando quel che è successo poco più a nord, nell’alto varesotto dove i pompieri provinciali sono stati impegnati per una moltitudine di interventi.

La strada provinciale numero 5 nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca è stata interrotta in vari punti per frane. Diverse le frazioni che sono rimaste isolate. Sono inoltre in corso le ricerche di una persona nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, località Lago Delio. Alcune persone hanno segnalato un uomo che è stato trascinato dall’acqua in un torrente.

I vigili del fuoco del reparto volo Lombardia hanno tratto in salvo una persona nel comune di Dumenza. Un uomo che si trovava in zona boschiva è stato sorpreso da una forte perturbazione, la persona rimasta ferita ha richiesto aiuto. Gli aerosoccorritori del “Drago 84” hanno individuato l’uomo, con manovra al vericello sono riuscito a recuperarlo e a trasportarlo a valle. La persona è stata affidata ai sanitari.

I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti nell’alta provincia sulla zona del Luinese per diverse richieste causa una forte perturbazione che ha colpito la zona.

