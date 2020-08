Petizione pro ospedale: Ceolin di Origgio 2020 firma la petizone di Obiettivo Saronno

SARONNO / ORIGGIO – “Dopo il comunicato di condivisione e collaborazione per l’ospedale di Saronno lanciato dai Democratici per Turate, sono stato contattato da Obiettivo Saronno-Novella Ciceroni sindaco, unico movimento del Saronnese che concretamente sostiene la questione con una raccolta firme pro ospedale. È stato quindi per me un piacere venire a Saronno e conoscere di persona la candidata sindaco Ciceroni alla quale ho espresso i migliori auguri per il migliore risultato possibile”. Così Daniele Ceolin, candidato primo cittadino di Origgio 2020.

“Ho contribuito anche io con un piccolo gesto come una firma alla raccolta a sostegno della causa dell’Ospedale di Saronno dimostrando che non sono solo parole ma anche fatti!

Sarà inoltre possibile firmare a sostegno della petizione oltre che presso la sede di Obiettivo Saronno anche ad Origgio ai nostri gazebo d’incontro che saranno comunicati!” conclude Ceolin.

(foto: Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno con Daniele Ceolin di Origgio 2020, nella sede di Os in centro città)

29082020