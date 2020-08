SARONNO – Dopo oltre 6 mesi di silenzioso e sofferto distacco dal proprio pubblico, torna ad accendersi lo schermo del Cinema Silvio Pellico di Saronno. Tutto è pronto per la riapertura della storica sala saronnese, che riprende a funzionare in completa sicurezza, seguendo i protocolli e le disposizioni vigenti, a totale garanzia degli spettatori e del personale. I posti limitati e distanziati permetteranno allo spettatore di tornare a godere in totale tranquillità della visione di grandi film sul grande schermo, nel buio della sala, là dove il cinema vive!

“Abbiamo voluto – dicono dalla Mastercine, la società che gestisce la sala – che questo atteso ritorno fosse segnato da un’occasione particolare! Così per la riapertura è stato programmato un evento straordinario: mercoledì 2 settembre a partire dalle 18.30 sarà possibile assistere in diretta alla Cerimonia di Apertura della 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in assoluto la prima grande manifestazione di cinema aperta al pubblico in presenza dall’inizio del lockdown”.

Oltre alla curiosità di un red carpet ricco di star, la Mostra di Venezia da sempre rappresenta un luogo privilegiato dove far conoscere il meglio del cinema italiano e internazionale: la straordinaria cornice della splendida città lagunare esalta il compito del cinema di portare bellezza e cultura al grande pubblico. Ecco quindi che l’occasione di assistere in diretta alla Cerimonia di Apertura offre un segnale importante al mondo della settima arte e apre lo sguardo all’orizzonte di una nuova normalità, quella che tutti desideriamo, per coltivare la nostra passione di cinefili.

A completare la serata alle 20.30 sempre in contemporanea con Venezia ci sarà la proiezione in anteprima nazionale del film Lacci di Daniele Luchetti, prodotto da Raicinema e Ibc Movie, un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà e di rancore.

L’ingresso all’intero evento è fissato a 7 €. E’ possibile acquistare in anticipo i biglietti on-line o alla cassa del Cinema Silvio Pellico .

“Con la riapertura – proseguono dalla Mastercine – riprenderemo la nostra consueta programmazione, fatta di film ma anche di eventi legati all’arte e alla musica, con le proposte che il nostro pubblico ha sempre apprezzato. In particolare possiamo anticipare che dal 15 settembre riprenderemo il nostro Cineforum 2019/20 laddove lo avevamo lasciato, con la proiezione degli ultimi 6 film in programma, mantenendo così la promessa fatta ai nostri abbonati nel momento dell’interruzione.” Il primo film sarà PANAMA PAPERS – The Laundromat di Steven Soderbergh.” Ogni dettaglio è disponibile come di consueto sul sito www.cinemasaronno.it