SARONNO – Nel weekend, meteo permettendo, torna in campo la serie A1 softball con la penultima giornata in entrambi i gironi, ormai in procinto di delineare quelle che saranno ufficialmente le posizioni della classifica per i playoff. Tutte in campo sabato 29 agosto con playball alle ore 18: nel girone A si giocherà il turno valido per il recupero della 3′ giornata d’andata, mentre nel girone B si gioca il recupero della 2′ giornata della seconda andata.

A causa dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile della Lombardia per il fine settimana, il match di Ospiate tra Mkf Bollate e Metalco Thunders Castellana è stato posticipato. L’Inox Team Saronno è di scena sul diamante delle campionesse d’Italia del Bussolengo.

Programma girone A (3′ giornata andata)

Sabato 29 agosto

H. 18; +30’ Bussolengo – Inox Team Saronno

Rinviata Mkf Bollate–Metalco Thunders Castellana

Riposa Rheavendors Caronno

Classifica girone A: Inox Team Saronno (10-2, .833); Mkf Bollate (11-3, .786); Rheavendors Caronno (7-7, .500); Metalco Thunders Castellana e Bussolengo (2-10, .167).

Programma girone B (2′ giornata seconda andata)

Sabato 29 agosto

H. 18; +30’ Poderi dal Nespoli Forlì–Sestese

H. 18; +30’ Collecchio–Blue Girls Pianoro

Classifica girone B: Poderi dal Nespoli Forlì (13-1, .929); Blur Girls Pianoro (8-6, .571); Sestese (5-9, .357); Collecchio (2-12, .143).

(foto: un momento di una precedente sfida fra Saronno e Bussolengo)

29082020