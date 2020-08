SARONNO – Nuova vittoria per il campione Lorenzo Perini che a Padova conquista un altro primo posto sul podio. Il saronnese talento dell’Aeronautica, cresciuto all’Osa Saronno ha vinto i 110 ostacoli in un buon 13.53 (+1.7), battendo Hassane Fofana (Fiamme Oro, 13.86). “Nella gara – si legge sul sito Fidal – da segnalare il 13.95 di Franck Brice Koua, miglior prestazione italiana Juniores con ostacoli da 106cm, nove centesimi meno del 14.04 che apparteneva allo stesso Perini (realizzato l’8-6-2012 a Torino); aggancia Perini anche l’altro Junior in gara, Lorenzo Simonelli, quinto in 14.04”

Una gara che ha confermato i pronostici della partenza che vedevano sotto i riflettori proprio il saronnese Lorenzo Perini (Aeronautica) e Hassane Fofana (Fiamme Oro) che si aggiudicano lo scettro dal 2013.

Quella in corso a Padova è l’edizione numero 110 dei Campionati Italiani Assoluti. La massima rassegna tricolore, ospitata dallo stadio Colbachini, è un autentico festival dell’atletica italiana con oltre 700 atleti nell’arco dei tre giorni, da venerdì a domenica, per un weekend che mette in palio 34 titoli. Tanti i motivi di interesse della kermesse, che in una stagione agonistica condizionata dalla pandemia da Covid-19 radunerà gran parte dei migliori atleti azzurri in circolazione.

Anche in questa competizione si è confermato l’alto livello della società saronnese, l’Osa, che ha schierato Lorenzo Bruschi nel giavellotto, Giorgia Marcomin nei 100 ostacoli, Chiara Proverbio nel salto in lungo e Claudia Ricci nel salto con l’asta.