SARONNO – E’ una Saronno alle prese con gli acquazzoni va in scena oggi pomeriggio la seconda amichevole dell’Fbc Saronno dopo il debutto contro il Città di Varese. Calcio d’inizio alle 17 allo stadio Colombo Gianetti contro la AVC Vogherese 1919 diretta. L’incontro si gioca a porte chiuse nel rispetto delle normative anticovid.

Qui la diretta de ilSaronno

Live from Mevo Gepostet von IlSaronno am Sonntag, 30. August 2020

Un match della prima squadra che arriva mentre i tifosi stanno ancora metabolizzando il secondo mancato ripescaggio che avrebbe potuto arrivare in seguito al forfait del Sondrio. Contrariamente alle aspettative però la Federcalcio ha scelto sì di procedere con i ripescaggi ma non fra le società lombarde bensì fra quelle liguri. Insomma, in serie D ci è andato il Vado; in Eccellenza si è ritrovato il Molassana ed in Promozione anzichè il Fbc Saronno (lombardo come il Sondrio) c’è andata la Tarros Sarzanese. Il tutto con buona pace del Saronno che forse, a livello di blasone, storicità ed anche impianti aveva credenziali più “consistenti” dei competitor.