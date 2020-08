Calcio, Fbc Saronno-Vogherese: mister Chiodini soddisfatto ma…

SARONNO – “Sono soddisfatto di quello che ho visto in campo ma… perdere così non mi piace neanche in amichevole”. Così l’allenatore saronnese Gianpaolo Chiodini, domenica pomeriggio, alla fine della partita del “Colombo Gianetti” contro l’ambiziosa Vogherese di Eccellenza. L’1-2 incassato a qualche secondo dal fischio finale ha un poco rovinato la domenica di Chiodini: “Ho visto un Saronno ancora in crescita, rispetto alla prima amichevole di giovedì scorso contro il Varese. Non mi posso certo lamentare perchè noi di Prima categoria abbiamo tenuto testa ad una squadra che punta in alto in Eccellenza, come la Vogherese”.

Dunque Chiodini contento? Sino ad un certo punto “perchè vedere sfumare proprio all’ultimo secondo, anche se in amichevole ed anche se in questa fase del tutto iniziale della stagione, un prestigioso pareggio contro la Vogherese ci sarebbe proprio stato. Ce lo siamo fatti scappare per una disattenzione che non mi è piaciuta, e su questo dobbiamo lavorare”.

30082020