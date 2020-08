Cislago, da lunedì 2 centri estivi all’Agres e al centro sportivo per aiutare le famiglie

CISLAGO – Lunedì 31 agosto a Cislago partono due centri estivi, uno organizzato da Agres nella sede al centro ippico della frazione Massina, l’altro al centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII organizzato da Basket ramingo Asd.

Sono 2 soluzioni pensate non solo per proporre ai bimbi attività divertenti e nuove in vista della ripresa della scuola ma soprattutto per aiutare le famiglie a gestire i più piccoli questi primi giorni di settembre. Inoltre la proposta “Estate all’Agres” ha anche lo scorso di ricreare uno spazio di socialità e gioco protetto in un ambiente naturalistico per bambini e adolescenti in situazione di disagio e fragilità dopo il periodo di “lockdown” generato dall’emergenza

sanitaria da Covid-19.

Il Comune si farà carico del 40% della retta per il modulo di 4 ore e del 50% per il modulo intera giornata. Ulteriori agevolazioni sono previsti per chi iscrive più figli.

Per informazioni su Cislago al campo è possibile chiamare lo 02 9667 1069 o scrivere a

[email protected]