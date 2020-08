LIMBIATE / CESANO MADERNO – Aumentano i casi di positività al coronavirus anche nelle Groane, oggi un dato particolarmente negativo per Limbiate dove si registra un +4, mentre da Cesano Maderno – restando ai centri più popolosi della zona – viene segnalato un +3.

Ecco il quadro della situazione con il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia (fra parentesi la variazione del giorno prima):

Limbiate 210 (206)

Cesano Maderno 235 (232)

Nel Saronnese +0, a Tradate +1.

Sono in tutto +59 i nuovi casi di covid oggi fra Varesotto, Comasco e Brianza. Ventidue sono stati registrati in Brianza, in provincia di Varese se ne sono registrati dodici (+2 rispetto a ieri) e 25 in quella di Como. Alti i numeri del Milanese, +80 in un solo giorno.

Costante aumento del numero dei guariti e dimessi (+48). Effettuati 12.863 tamponi, sono 235 i positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,8%. A Sondrio non si registra alcun contagio.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

