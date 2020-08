SARONNO / LIMBIATE – Sono +3 i nuovi casi che si sono registrati nella zona, i dati sono di ieri sera: uno a Saronno e due a Limbiate.

Ecco il quadro della situazione con il numero dei contagi dall’inizio della pandemia, fra parentesi le eventuali variazioni da ieri:

Saronno 248 (247)

Caronno Pertusella 108

Tradate 132

Varese 338 (337)

Busto Arsizio 417

Gallarate 281 (278)

Cesano Maderno 232

Limbiate 206 (204)

Sono stati in tutto +51 i nuovi casi di covid di ieri fra Varesotto, Comasco e Brianza. Ben ventisette fanno riferimento al territorio brianzolo, in provincia di Varese se ne sono registrati dieci e quattordici in quella di Como. Alti i numeri del Milanese, +140 in un solo giorno.

In Lombardia anche ieri sono aumentati guariti e dimessi (+84). A fronte di 18.701 tamponi effettuati sono 289 i positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,54%. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale. I dati sono stati forniti dall’ente regionale, come ogni giorno.

(foto archivio: da sinistra, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera; con il presidente della Lombardia, Attilio Fontana)

